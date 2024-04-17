Зеленский обратился к ключевым мировым финансистам с важным призывом

В среду, 17 апреля, перед заседанием Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи во Всемирном банке – министрам финансов стран-партнеров, руководителям ведущих финансовых институтов.

О содержании своего призыва к ключевым мировым финансистам он сообщил в традиционном вечернем обращении.

“Мы работаем, чтобы у Украины был достаточный финансовый фундамент, без которого не обойтись в защите от российской агрессии. Оборона и восстановление, социальная стабильность – все это требует финансов, долгосрочных программ поддержки. Но, наконец, решительные действия, чтобы замороженные российские активы начали работать для защиты от российского же террора”, – пояснил президент.

Также читайте Помощь США для Украины: объявлена дата голосования за законопроект

На заседании Евросовета Зеленский отметил, что необходимо для защиты Украины. “Конечно, ПВО и фронт – это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать для укрепления – ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружием, в целом ради решительности”, - отметил он.

Готовясь к заседанию Совета Украина – НАТО, украинский лидер провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Повестка дня – именно о союзничестве, именно о силе совместных действий, о том, как можем вместе, действительно вместе дать больше защиты жизни – всем нашим городам и общинам. Союзники сейчас на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут. Могут, когда решимости достаточно”, — подчеркнул он.

Также президент выразил соболезнования семьям 17 погибших в результате российской атаки по мирным жителям в Чернигове и поблагодарил украинских воинов, которые провели успешную спецоперацию, нанеся удар по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму — по аэродрому в Джанкое.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Чернигову и упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.

Читайте также: