Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на поле боя

Российские оккупанты не достигают своей задачи — растяжения Сил обороны и ослабления Украины на широком фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 19 мая обратился к украинцам и рассказал о ситуации на поле боя.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня, как каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад Главкома – генерал Сырский как раз на передовой, прямо в наших боевых бригадах. Результаты этих дней – всего недели – у нас более крепкие позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ – спасибо вам, воины. При этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта в Донецком направлении – в частности, в районах города Часов Яр и других”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты не достигают своей задачи — растяжения Сил обороны и ослабления Украины на широком фронте от Харьковщины до Донетчины.

"Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. Особо отмечу за бои в эти дни Сорок первую бригаду прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан" и подразделения Нацгвардии. Именно во времена Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята. Также особо хочу поблагодарить Двести двадцать пятый отдельный штурмовой батальон – просто молодцы", — добавил Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по Харьковщине 19 мая, в результате которой, по последним данным, погибли пять человек, в том числе беременная женщина.

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