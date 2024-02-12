Зеленский обратился к украинцам и сделал важное заявление: подробности

По его словам, для того, чтобы добавить больше защиты – больше возможностей предоставляется мобильным группам.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 12 февраля обратился к украинцам. Он обратил внимание на то, что сегодня состоялась первая Ставка в обновленном составе.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Провел сегодня первое заседание Ставки с участием новых военных командующих. Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич вместе с командующими по направлениям. Доложили о ситуации на фронте. Купянское направление, Лиманское, Бахмутское. Конечно, Авдеевка. Марьинское направление, Запорожское направление. Отдельный доклад по поводу наших действий на юге, в частности в Херсонской области. Был подробный отчет по защите критической инфраструктуры: энергетики, объектов теплоснабжения, водоснабжения – всего того, что является постоянной мишенью для российских ракет и дронов”, — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, для того, чтобы добавить больше защиты – больше возможностей предоставляется мобильным группам. Кроме того, будет увеличено количество огневых групп.

“Они являются одной из основ нашей защиты от российского террора, и я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает. Как всегда, был сегодня на Ставке доклад об обеспечении всех наших подразделений: снаряды, дроны, РЭБ. Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия – на всех уровнях: и на центральном, от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал. Я благодарен всем представителям, в частности, местной власти и каждому украинскому предпринимателю, всем украинским разработчикам, которые развивают такое производство – системы РЭБ”, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский вечером пообщался по телефону с президентом Рамафосой, главой Южно-Африканской Республики. Речь шла, прежде всего, о глобальных усилиях для возвращения Украине реального, справедливого мира.

"Именно такого мира, которого заслуживает каждый народ и ради которого Украина предложила Формулу мира. Десять пунктов, охватывающих все аспекты российской агрессии против нашего государства. Я поблагодарил Президента Рамафоси за участие представителя Южно-Африканской Республики во встречах советников по Формуле мира. Рассказал о нашей договоренности и совместной работе со Швейцарией по организации Глобального саммита мира. И мы договорились и дальше поддерживать достаточный уровень взаимодействия, чтобы приблизить наступление честного мира и сделать продуктивными глобальные усилия. Африка должна быть представлена во всех глобальных процессах", – отметил президент.

Напомним, что во время обстрелов Николаева россияне коварно меняют тактику.

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