Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Достоинства и Свободы

Президент Владимир Зеленский 21 ноября обратился к украинцам по случаю Дня достоинства и Свободы, который отмечают в честь начала Оранжевой революции и Революции Достоинства. В своем обращении президент еще раз призвал граждан Украины к единству.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Государственный праздник, установленный в честь начала двух революций – 2004-го и Революции Достоинства 10 лет назад. 10 лет назад мы начали новую страницу борьбы. 10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи", – подчеркнул глава государства.

Полный текст обращения президента Владимира Зеленского

10 лет назад люди объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя. Каждый за каждого. Все те, кто после силового беспредела почувствовал: это бьют и меня, это больно и мне, это удары по справедливости и правде, свободе, по нашему общему завтра. Каким оно будет, если мы промолчим, проглотим, будем бояться, а не бороться?

И тогда фактически свершилась первая победа в сегодняшней войне. Победа неравнодушия. Победа храбрости. Победа Революции Достоинства. Победа народного сопротивления, гражданского общества, подвига Героев Небесной Сотни и всех, кто сражался за свободу в столице и других регионах.

Позади нашего народа – большой отрезок пути, который мы уже преодолели. Позади меня сегодня флаги Украины и Европейского Союза. И сегодня мы имеем право сказать: это не просто украшение площади, декорация, фикция, а реальный символ неотъемлемости Украины от Европы, право на которое все это время доказывает украинская нация и украинское государство.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и наша звезда. Звезда Украины.

20 лет назад это была романтическая мечта, 10 лет назад – амбициозная цель, сегодня – это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий. Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны обязательно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя и Европу уже сейчас. Ибо есть достоинство и не дадим отнять у нас свободу. Ибо должны защитить свободу, чтобы не потерять достоинства. Ибо знаем и помним одну из важных мудростей, усвоенную нами давно: как важно не бояться, как важно бороться.

И всякий раз, когда у нас хотят что-то отобрать, против этого становится все больше и больше людей. Когда баррикады Майдана сменяются окопами Донбасса, а затем на сопротивление по всей линии фронта – севера, юга и востока. Когда защита демократических ценностей перерастает в оборону суверенитета и территориальной целостности. Когда противодействие диктаторам внутри страны становится сопротивлением оккупантам и террористам извне. Когда 24 февраля поднимается вся страна, когда на новые баррикады поднимается весь наш народ. Борется и сражается. Зная за что. Помня все. Пережив уже не одну "зиму в огне". И 10 лет назад и в прошлом году. Вчера и сегодня. Боролись и боремся. И в центре столицы тогда, и в окрестностях Бахмута теперь. На Грушевского тогда и под Харьковом, под Херсоном, под Авдеевкой сейчас. Все, кто смело шел в бой за свободу с деревянными щитами тогда, кто защищал страну в первые дни боевых действий на востоке, и все, кто защищает нас по всем направлениям с 24 февраля. Все, кто не испугался ни резиновых шаров, ни светло-шумовых гранат тогда, ни всего вместе взятого оружия и техники так называемой второй армии мира теперь. Кто не боялся и не боится выходить за свободу, завернувшись в украинский флаг. На майдане Незалежности в Киеве тогда, на площади Свободы в Херсоне в прошлом году. Все, кто самоотверженно вытаскивал раненых на Институтской тогда, и все, кто делает это сейчас на поле боя. Все, кто знает и доказывает: нужно бороться и сражаться каждый за каждого. В каждом эпизоде противостояние. За одно здание или целый регион. За одну улицу или левый берег всей страны. За одну баррикаду или вдоль всей государственной границы Украины.

И сегодня творится новый виток нашей истории. И сегодня от нашего поколения зависит, какое направление она получит. Что напишут о нас в учебниках истории. Что скажут о нас потомки. Они боролись, но не смогли или они бились и победили?

Как и у каждого государства, в истории нашей есть темные и светлые страницы. Времена расцвета и времена раздора. Периоды славы и периоды развалин. Которые могут длиться не одно десятилетие. Которые могут качать из стороны в сторону, как, например, история места позади меня. С середины XIX века, когда Европейская площадь становится Царской. А потом – площадью III Интернационала. А во время оккупации ее планируют переименовать в честь Гитлера. И даже после изгнания нацистов она не становится снова Европейской, а превращается в площадь Сталина, а впоследствии – Ленинского комсомола. И все это – не просто таблички на домах, это последствия, которые могут иметь неправильный поворот на перекрестке истории.

Если на смену государственным деятелям приходят политикане. Когда борются за кресла, а не за людей, когда собственно его становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца и статуса «лидер», «глава», «гетман» добавляется приставка «в эмиграции». Когда врагу удается расколоть внутреннее единство. Когда мы ссоримся, а потом устаем, отчаиваемся. А потом выживаем. В новых периодах новой неволи и безгосударственности. Когда врагу удается подорвать международную поддержку и солидарность. Когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы с террористами и идти на уступки тиранам. Тогда непременно проигрываем мы все. Украина. Европа. Мир. Проигрываем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна.

Мы сильные. Должны быть сильными. Ибо только в сильных верят, только сильные творят будущее. Только сильные могут быть единственными. Единственными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен. Когда центральные площади наших городов получат новые и навсегда неизменные названия. В честь героев. В честь освободителей. Мариуполя, Бердянска, Мелитополя. В честь освобождения Донбасса, Крыма. В честь воссоединения Украины в своих границах. Когда в книгах по истории через годы и века о периоде независимости с 1991 года будут писать как о непрерывном.

Спустя годы и столетия. Когда в школах, слушая Украину как неотъемлемую часть Европы, все последующие поколения будут спрашивать: разве могло быть иначе? Когда в нашем календаре рядом с Днями Независимости, Государственности, Соборности, Достоинства и Свободы появится День Победы. Победы Украины. Достойных и свободных людей. С заглавной буквы.

С Днем Достоинства и Свободы, великий народ! С заглавной буквы. Сильный народ в сильной стране!

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