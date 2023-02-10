Зеленский обратился к украинцам со словами благодарности: "Исторические результаты для Украины ближе, чем кажутся"

Президент Зеленский 10 февраля обратился к украинскому народу со словами благодарности за несокрушимость, смелость и борьбу за Украину.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

"На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гордится украинской смелостью, несокрушимостью и результативностью.

"Я горжусь вами всеми, кто воюет и работает ради нашего государства! Кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!" – сказал Зеленский.

Президент особо отметил украинских летчиков, бойцов Воздушных сил — "каждого и каждую, кто защищает украинское небо".

"Пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые сбиваем каждый раз во время массированных налетов, – это сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу. Я благодарю вас., Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья! Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может казаться", — отметил президент.

Зеленский за 10 февраля: дипломатический марафон и его результаты

Напомним, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского Союза очень тепло встретили президента Украины. ТСН.ua собрали фотографии, на которых видно с каким теплом и радушием встречали украинского лидера.

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