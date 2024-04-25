Зеленский обратился к украинцам в конце 25 апреля: о чем важном сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце дня, 25 апреля. Он рассказал о подготовке к завтрашнему заседанию "Рамштайн".

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, украинская делегация готовится к заседанию Ромштайн. Во время него будут говорить, в частности, о преодолении и накопившихся за полгода проблемах, когда Украина ждала решений об американской поддержке.

“Политически мы уже сработали для поддержки. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике. Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения в помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и общинам. Спасибо каждому, кто помогает. Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашей силы, ради нашей Украины”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский сообщил о трех главных вопросах Ставки со Шмыгалем.

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