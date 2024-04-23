Зеленский обратился к украинцам в конце дня 23 апреля: о чем важном сказал

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня, 23 апреля, обратился к украинцам. Он подчеркнул, что российские оккупанты в очередной раз нанесли террористические удары по Одессе, Днепропетровщине, Донетчине, Константиновке, Харьковщине, Николаеве и Херсонщине.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Каждый раз есть кому спасать жизнь, ликвидировать пожары, разминировать, помогать нашим людям, нашим общинам – во всех областях Украины, в каждом городе, во всех районах, как бы близко это ни было к фронту или границе с Россией. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины, всех работников Национальной полиции, которые заботятся о людях, каждому и каждой, кто работает в бригадах экстренной медицины”, — подчеркнул президент.

Он также добавил, что сегодня свой профессиональный день отмечают украинские психологи.

“И я благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать все эмоциональные и психологические вызовы этого времени войны. Благодарю всех, кто уже сейчас отстраивает жизнь в Украине. Украина выдерживает удары террористов, потому что всегда есть ком стать опорой для жизни”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Донецкой области россияне пытаются зайти на позиции ВСУ на одном из участков.

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