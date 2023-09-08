Зеленский обратился к украинцам в конце дня: о чем важном сказал президент

По его словам, прошел очень активный день, было много международной коммуникации.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 сентября обратился к украинским. Он отметил, что прошедший день был активен с точки зрения международной коммуникации.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, состоялся очень активный день, было много международной коммуникации – Украину должны слышать в мире, понимать. Общие эмоции – это всегда большой источник для большей поддержки.

“Саммит Ялтинской европейской стратегии – разные встречи, интервью. Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнут в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиров на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И очень активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя и защитить. И тем более должно избежать каких-либо попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что провел сегодня важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое Украина планирует на ближайшее время – на этот сентябрь.

“Детали – чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет. Слава Украине”, – подчеркнул глава государства.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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