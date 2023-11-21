Зеленский обратился к военным, которые вмешиваются в политику: "Это огромная ошибка"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным и призвал их не вмешиваться в политику, потому что "это огромная ошибка".

Об этом глава государства сказал в интервью британскому таблоиду The Sun.

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Он объяснил, что на передовой украинские командиры должны вести себя как военные, я не политики.

"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты руководишь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", — заметил Зеленский.

Он считает, что должно быть понимание иерархии.

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командировам, которые на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии — и все, не может быть двух, трех, четырех, пяти. Это одно, по закону и в условиях войны об этом не может быть и речи. Это не ведет к единству нации", — подчеркнул он.

ТСН.ua собрал главные тезисы Владимира Зеленского из интервью The Sun.

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