Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский обратился в Евросоюз и потребовал немедленного присоединения Украины к ЕС

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский обратился в Евросоюз и потребовал немедленного присоединения Украины к ЕС

Произойти это должно по специальной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу. Он просит немедленно присоединить нашу страну к ЕС по новой процедуре.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга.

Мы обращаемся к Европейскому Союзу касательно немедленного присоединения Украины по новой специальной процедуры. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель — быть рядом со всеми европейцами, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что это возможно”, — акцентировал Владимир Зеленский.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Зеленский призвал не верить фейкам

Зеленский призвал не верить фейкам
Следующая публикация