Зеленский обратился в Евросоюз и потребовал немедленного присоединения Украины к ЕС

Произойти это должно по специальной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу. Он просит немедленно присоединить нашу страну к ЕС по новой процедуре.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга.

“Мы обращаемся к Европейскому Союзу касательно немедленного присоединения Украины по новой специальной процедуры. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель — быть рядом со всеми европейцами, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что это возможно”, — акцентировал Владимир Зеленский.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: