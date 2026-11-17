Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина предложила американским посредникам расширить гуманитарные операции на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о десяти населенных пунктах, где люди нуждаются в помощи по примеру эвакуации из Олешек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с дипломатической командой, представителями разведки, СБУ, главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров.

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По словам главы государства, во время встречи обсудили результаты гуманитарной операции в Олешко и помощь гражданам, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

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«Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, нуждающихся в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками», - заявил Зеленский.

Украина готовит новый обмен пленными

Президент также сообщил о подготовке обмена военнопленными. По его словам, это была одна из самых важных договоренностей трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Украинская сторона уже контактирует с партнерами по каналам разведки и готовится передать США свои предложения по обмену.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели, однако сроки будут зависеть от действий России и переговоров американских посредников с Москвой.

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Отдельно на совещании обсудили возможности освобождения гражданских заложников, удерживаемых Россией. Некоторые из них находятся в неволе еще со времен до полномасштабного вторжения.

Что будут обсуждать на переговорах в Берлине

Кроме гуманитарных вопросов, украинская команда определила приоритеты на следующую встречу с европейскими и американскими партнерами, которая должна пройти в Берлине на этой неделе.

По словам Зеленского, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего переговорного формата с участием представителей Европы. Речь идет, в частности, о Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польше, Европейской комиссии, Европейском совете и НАТО.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит координировать позиции с европейскими партнерами, чтобы Европа принимала полноценное участие в переговорах.

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Среди других приоритетов – завершение войны, гарантии безопасности для Украины, обеспечение длительного мира и создание условий для послевоенного восстановления.

Зеленский сообщил, что уже утвердил задачу для переговорной команды на следующие недели.

Украина планирует новые гуманитарные миссии по примеру Олешек

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после встречи с Меланией Трамп в Вашингтоне сообщил о планах расширить гуманитарные миссии на оккупированных территориях. Украина вместе с партнерами должна была определить перечень населенных пунктов, куда можно будет доставлять помощь и откуда эвакуировать гражданских.

«После Олешки мы будем расширять географию. Но следующие шаги будут точно сконцентрированы на территории Херсонской области», – отметил омбудсман.

Напомним, ранее Украина при международной координации провела гуманитарную операцию по эвакуации гражданских из оккупированных Олешек.

В то же время появлялись сообщения, что российские войска использовали гуманитарное перемирие для опрокидывания тяжелой техники, боеприпасов и личного состава.

Впоследствии Мелания Трамп провела встречу с представителями Украины и России, посвященную гуманитарным вопросам. За участие в миссии в Олешках президент Владимир Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги I степени.

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