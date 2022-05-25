Зеленский обсудил с президентом Либерии пути выхода из продовольственного кризиса

Зеленский обсудил с президентом Либерии пути выхода из продовольственного кризиса

Владимир Зеленский также поблагодарил Либерию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Либерии Джорджем Веа пути выхода из продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"В День Африки провел предметный телефонный разговор с президентом Либерии Джорджем Веа. Поблагодарил Либерию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного Россией", — говорится в сообщении.

Напомним, из складов временно оккупированного Бердянска российские захватчики вагонами вывозят зерно в Крым, а затем в Россию.

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