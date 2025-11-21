Зеленский обсудил с США "мирный план" окончания войны в Украине: о чем договорились

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, обсудив американские предложения по окончании войны. Украинская сторона положительно оценила готовность к совместной работе, договорившись о дальнейшем формате взаимодействия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем заявлении после почти часового разговора с представителями американской стороны.

По словам президента, в ходе диалога обсудили «многие детали по предложению американской стороны для окончания войны». Целью Украины является «сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения продолжительного мира». Ключевым результатом встречи стала договоренность о совместной работе.

«Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно трудоспособным», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев положительно воспринимает инициативы, направленные на прекращение кровопролития, если они реалистичны:

«Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистическое предложение», — говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за внимание и готовность работать вместе, а также сообщил, что команды договорились «быть на постоянной связи» и готовы работать в формате 24/7.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.

Также Украина и США приступили к работе над пунктами потенциального плана окончания войны. После встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили этапность мирного процесса, форматы диалога и новые возможности для дипломатии, подчеркнув важность совместных усилий и поддержки партнеров.