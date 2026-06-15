Зеленский обсудил с Трампом переговоры с Путиным: о чем договорились

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат продумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча Трампа с Зеленским — о чем договорились

По его словам, предыдущие попытки организовать переговоры с целью завершения войны не принесли результата из-за позиции Кремля. В частности Россия отклонила предложения встретиться в любой другой локации. Также Путин отказался от переговоров на полях саммита G7 с участием демократических стран, обсуждавшихся с США и Францией.

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«Мы увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление», — отметил Зеленский.

Полный перечень условий и детали переговорного процесса по встрече в США пока не разглашаются. Зеленский подчеркнул, что предыдущая позиция Путина демонстрировала нежелание принимать реальные решения по прекращению боевых действий.

Саммит G7 — последние новости

Напомним, российская сторона до сих пор не дала четкого ответа на переданное через посредников предложение провести переговоры между Владимиром Зеленским и Путиным с участием лидеров США, стран ЕС, Канады и Японии.

Стоит добавить, что во Франции стартует саммит G7. Лидеры стран обсудят поддержку Украины, безопасность Ближнего Востока и пути улучшения мировой экономики.

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Также саммит G7 проводится 15-17 июня во французском Эвиане.

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