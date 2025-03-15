Зеленский объяснил, что будет, если Россия сорвет договоренности о тишине: детали заявления

Россия неоднократно нарушала договоренности о прекращении огня, используя их в качестве повода для перегруппировки своих войск и новых атак на украинские позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не прекратит борьбу даже если Россия нарушит возможное перемирие.

Об этом он заявил на брифинге для СМИ.

"Если Россия нарушит это решение, она должна понимать, к чему это приведет. Мы будем продолжать защищать свою Родину независимо от того, что хочет Путин", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина не верит в искренность Кремля по прекращению огня, ведь РФ неоднократно срывала договоренности в прошлом.

Напомним, по словам Зеленского, Украина будет продолжать борьбу за свою свободу и территориальную целостность вне зависимости от того, что хочет Владимир Путин.

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