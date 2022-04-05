Зеленский объяснил, что будет с Крымом в течение 15 лет, которые хотят выделить на решение этого вопроса

Зеленский объяснил, что будет с Крымом в течение 15 лет, которые хотят выделить на решение этого вопроса

В течение этого времени Украина и Россия будут вынуждены найти решение дипломатическим путем.

Договориться с Россией сразу по всем вопросам пока невозможно. Поэтому нужно ежедневно работать над этим вместе со странами-гарантами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

По словам главы государства, у Украины и России есть совершенно противоположное видение дальнейшей судьбы Крыма и Донбасса. Также читайте Зеленский рассказал о планах России по Донбассу и югу Украины

"Я считаю, что мы не сможем сразу договориться по всем пунктам – это невозможно, если даже у нас будут переговоры. И если стороны хотят закончить войну, а стороны здесь уже не только мы и РФ, а это уже и западные наши партнеры, они все участники в этом – будут гарантерами безопасности. Поэтому, если все стороны хотят, чтобы война в Украине закончилась, то все должны над этим работать ежедневно", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что вопросы Крыма не будут откладываться на 15 лет. Это значит, что в течение этого времени Украина и Россия будут вынуждены найти решение дипломатическим путем. Это, по словам Зеленского, может произойти "хоть завтра".

"10-15 лет – это некоторый формат предложений со стороны Украины. Я думаю, где-то столько же процентов – 10-15% – что Россия на это согласится, потому что 10-15 лет – это не о том, чтобы не поднимать этот вопрос. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. То есть если мы берем с вами дипломатический путь — это предлагаемый формат. Не решать это сейчас, а решить хоть завтра в течение этого времени", — объяснил глава государства .

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