Зеленский объяснил, что делают украинцы в войне на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Мир столкнулся с новым типом войны, к которому большинство государств оказались системно не готовы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии на общенациональном телемарафоне.

Глава государства отметил, что хотя Ближний Восток и раньше знал об угрозах единичных ударов, нынешняя интенсивность конфликтов беспрецедентна. Регион подразумевает опасность, однако системный подход к противодействию массированным налетам беспилотников остается критической проблемой.

Реклама

«Мы помним, в этом регионе время от времени происходили удары. Но такой войны дроново-ракетной не было. И, безусловно, для них это серьезный вызов. Сами по себе они системно к этому — к массированным атакам — не готовы», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, страны региона имеют большое количество аэробалистических систем разных производителей, не только американского. Однако опыт показывает, что против массовых запусков «Шахедов» они работают иначе, чем против ракет.

В чем уникальность украинской системы защиты

Президент рассказал об иронической ситуации: некоторые государства, имеющие современные системы ПВО, раньше отказывались поставлять их Украине из-за страха эскалации. Теперь эти страны сами вынуждены применять это вооружение на своей территории.

На фоне этого Украина выстроила собственную уникальную сеть обороны, которую сегодня признает все мировое сообщество.

Реклама

«То, что есть в Украине, это системность, которой сегодня все это признают, которой нет в мире сегодня. Это единственная система, в которой есть все. Система радиоэлектронной борьбы у нас это называется малая противовоздушная оборона», — подчеркнул президент.

Он добавил, что именно системный подход к борьбе против Шахедов является главным вызовом сейчас в мире, и на Ближнем Востоке все понимают масштаб этой угрозы.

Новая стратегия РФ на 2026 год: массовость вместо точности

Украинская сторона подробно анализирует производственные планы врага. По словам Зеленского, уже сейчас наблюдается четкий план по приоритетам российского военно-промышленного комплекса. Россия отходит от дорогостоящего производства баллистических ракет в пользу массовости беспилотников.

«Мы анализируем старые программы и анализируем современные программы на 2026 год», — отметил Зеленский.

Реклама

Это изменение стратегии агрессора требует от мира и Украины новых решений в сфере ПВО и РЭБ, поскольку именно дроны становятся основным инструментом массированных атак в современных конфликтах.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке

Тем не менее, украинские специалисты на Ближнем Востоке уже защищают стратегическую инфраструктуру, энергетику и гражданское население.

По словам президента, в Ближний Восток отправились украинские специалисты по ПВО, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Дата публикации 21:18, 27.03.26

Напомним, ранее Зеленский также заявлял, что сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере продолжает углубляться. По его словам, Москва все активнее поддерживает иранский режим, в частности, передавая технологии и вооружения.

Реклама

Глава государства отмечал, что если ранее взаимодействие двух стран имело преимущественно политический характер, то сейчас речь идет уже о более практическом военно-техническом сотрудничестве. По мнению Зеленского, такая тенденция может привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Президент также проводил параллели с участием Северной Кореи в поддержке России во время войны против Украины. Он предполагал, что подобный сценарий может повториться и по Ирану, когда одна из стран-партнеров предоставит не только оружие или технологии, но и военное присутствие.

Кроме того, Зеленский сообщал, что в беспилотниках типа «Шахед», применяемых при атаках на Ближнем Востоке, фиксируют компоненты с маркировкой «Сделано в России». По данным украинской разведки, российские детали в таких дронах обнаруживались еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент подчеркивал, что подобные беспилотники используются не только против Украины, но и в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, во время атак на военные объекты и базы союзников США. По его мнению, это свидетельствует о более широком распространении военных технологий и усилении угроз в регионе.

Реклама

К слову, крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.

Переговоры с украинцами ведут также представители властей Саудовской Аравии, которые стремятся поскорее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.