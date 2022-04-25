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Зеленский объяснил, что нужно делать, чтобы Россия искала мира

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Зеленский объяснил, что нужно делать, чтобы Россия искала мира

Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля / скриншот с видео

Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что нужно делать, чтобы Россия искала мира.

Об этом Зеленский сказал в обращении 25 апреля.

"Очевидно, что каждый день — особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, — всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и случилось быстрее, – мы должны думать не о том, когда и что это будет.  Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", — сказал он.

Президент отметил, что Украина готова к миру.

"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мира, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Потому что каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", — резюмировал Зеленский.

Напомним, президент рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупантов.

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