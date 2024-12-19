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Зеленский объяснил, что означает "сильная позиция" Украины для начала переговоров с Россией

Зеленский объяснил, что означает "сильная позиция" Украины для начала переговоров с Россией

Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Украина не пойдет на заморозку конфликта без сильной позиции.

Сильная позиция для Украины – это стабильный фронт. Благодаря чему россияне не смогут продвигаться.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря.

По словам Владимира Зеленского, это очень непростая задача.

"Это говорит о том, что у России нет армии, которая в состоянии продвигаться вперед. То есть армия стала слабее. Это является сильной позицией для Украины." – подытожил президент.

Он также добавил, что для этого необходима финансовая поддержка.

Напомним, настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь другие гарантии безопасности – и от ЕС, и от США.

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