Зеленский объяснил, что означает "сильная позиция" Украины для начала переговоров с Россией

Украина не пойдет на заморозку конфликта без сильной позиции.
Сильная позиция для Украины – это стабильный фронт. Благодаря чему россияне не смогут продвигаться.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря.
По словам Владимира Зеленского, это очень непростая задача.
"Это говорит о том, что у России нет армии, которая в состоянии продвигаться вперед. То есть армия стала слабее. Это является сильной позицией для Украины." – подытожил президент.
Он также добавил, что для этого необходима финансовая поддержка.
Напомним, настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь другие гарантии безопасности – и от ЕС, и от США.
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