ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1391
Время на прочтение
1 мин

Зеленский объяснил, что станет победой Украины в войне

Украинский лидер признал, что эта война является болезненной, потому что приносит много потерь, но добавил, что это война — за выживание.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Сохранение независимости станет победой Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что цель Путина в этой войне — полностью оккупировать Украину, чтобы уничтожить ее. Пока же он этого не сделал, утверждает украинский президент, побеждает Украина.

«Он [Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

Украинский лидер признал, что эта война является болезненной, потому что приносит много потерь, но добавил, что это война — за выживание.

«Выжить для нас — это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость», — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал массированную воздушную атаку РФ по Украине в ночь на 7 сентября сознательным преступлением и затягиванием войны.

Дата публикации
Количество просмотров
1391
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie