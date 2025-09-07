Зеленский объяснил, что станет победой Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Сохранение независимости станет победой Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что цель Путина в этой войне — полностью оккупировать Украину, чтобы уничтожить ее. Пока же он этого не сделал, утверждает украинский президент, побеждает Украина.

«Он [Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

Украинский лидер признал, что эта война является болезненной, потому что приносит много потерь, но добавил, что это война — за выживание.

«Выжить для нас — это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость», — подытожил он.

