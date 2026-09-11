Зеленский объяснил, как и когда Украина собирается остановить российские реактивные дроны

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного противодействия российским реактивным беспилотникам Украине необходимо время, технологическая помощь союзников и финансирование.

Об этом глава государства сказал в Калгари во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

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По словам Зеленского, одной из тем его разговора с Карни стала российская эскалация с применением реактивных «шахедов».

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Россия ежедневно уничтожает обычные торговые центры, бьет дронами по обычным поездам с людьми, с обычными людьми, пытается уничтожить энергетику, блокирует наши порты. Это террористическая российская война», — сказал президент.

Зеленский признал, что в начале появления новой угрозы у Украины не было достаточного количества средств для борьбы с такими целями.

«У нас не было достаточно инструментов, чтобы эти скоростные цели уничтожать. Но у нас уже есть 60 компаний, которые работают над этим, и мы решим этот вопрос. Но нам для этого нужно время», — заметил он.

Президент подчеркнул, что Украина готова обмениваться с союзниками своим опытом противодействия беспилотникам. Киев нуждается в технологиях и помощи в создании средств-перехватчиков для реактивных БПЛА.

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В то же время, по словам Зеленского, для масштабного производства таких средств недостаточно не только технологий, но и финансирования.

«Недостаточно не только технологий, между нами говоря, но и денег, чтобы производить тысячи дронов, чтобы уничтожать реактивные беспилотники. Именно поэтому мы делимся нашими знаниями, но и вам нужно каждый день работать. Поэтому мы говорим о сотрудничестве», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в российских реактивных «Шахедах» есть детали из США, Китая, Тайваня, Германии и Японии.

Мы ранее информировали, что российская оккупационная армия резко изменила тактику и начала целенаправленную кампанию по уничтожению украинских локомотивов и транспортных узлов для полной блокировки военной логистики и экспорта.

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