Зеленский объяснил, какая возрастная категория мужчин очень нужна на фронте

Молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.

В Украине на войне нужны молодые бойцы, имеющие лучшее физическое состояние и разбирающиеся в технологиях. Речь идет о мужчинах в возрасте 25-27 лет.

Об этом в интервью французскому медиа HugoDecrypte заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином. И это факт.

Он также добавил, что молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.

"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский 22 апреля провел Ставку верховного главнокомандующего. На заседании рассмотрели, в частности, фронт, оружие, защиту городов, общин и критической инфраструктуры.

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