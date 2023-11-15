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Зеленский объяснил, какую опасность для Украины несет замороженный конфликт

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленский объяснил, какую опасность для Украины несет замороженный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Если Россию не наказать за геноцидную войну, все будет повторяться более того, не только в Украине.

Потенциальный замороженный конфликт – патовая ситуация. Это сродни войне, но без возможности ответить врагу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с африканскими журналистами.

Украина не может себе этого позволить

Зеленский отметил, что замороженный конфликт лишает надежды на будущее и инвестиции. Мало кто захочет инвестировать в государство, если неясно, что с ним будет завтра.

"Я жил в Украине в замороженный конфликт, я не был президентом. После 14-го года, после российской оккупации у всех было такое настроение: "слушайте, ну давайте подпишем какие-то Минские условия, что-то сделаем, будет заморожен конфликт". Потому как такая у нас патовая ситуация – никто никуда не может двигаться", – вспомнил украинский лидер.

Замороженный конфликт – это такая же война. Президент сравнил такие условия с вулканом, который спит, но точно проснется, вопрос времени.

"Мы понимаем этого зверя – он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", – уверяет главнокомандующий.

Патовая ситуация является временной слабостью. Зеленский убежден: если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить.

"Чтобы весь мир знал, что пришедший захватил и убил – он понесет ответственность. А если он не несет никакой ответственности, все это будет повторяться – и в Украине, и во всем мире", – резюмировал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал единственный способ, который поможет завершить войну.

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Дата публикации
Просмотры
595
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