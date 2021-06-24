Зеленский рассказал, кто примет решение о строительстве стены вокруг оккупированного Россией Донбасса

Зеленский рассказал, кто примет решение о строительстве стены вокруг оккупированного Россией Донбасса

Президент считает, что решение о "стене" в отношениях и коммуникациях с временно оккупированными территориями должен принять народ Украины.

Владимир Зеленский назвал условия, при которых относительно оккупированного Донбасса будет применен альтернативный "план Б", который предусматривает расторжение отношений в любом виде. Об этом он рассказал в интервью в программе VIP с Натальей Мосейчук на телеканале "1 + 1".

Размышляя над альтернативным планом относительно оккупированного Донбасса, Владимир Зеленский перечислил проблемные вопросы, которые препятствуют его внедрению.

"Что делать с людьми, которые там нас поддерживают — не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса — не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде", — подчеркнул президент.

По его словам, если не будет достигнуто альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами и Россией, а параллельно не будет эффективно работать Нормандский формат, решение о запуске "плана Б" будет принимать народ Украины.

"Если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины предложил создать новый формат переговоров по Донбасса, Крыма и "Северного потока-2". По мнению Зеленского, обсуждение можно объединить на одном переговорном площадке.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

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