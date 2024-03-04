Зеленский объяснил новые кадровые назначения и встретился с Сырским и Баргилевичем: о чем шла речь

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о встрече по фронтовым вопросам и задачам, операциям армии и перспективам.

Об этом говорилось в обращении президента вечером 4 марта.

"Главком Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Продолжилась встреча именно по фронтовым вопросам и задачам. Наши операции и перспективы. При всех дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта, из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня же я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", – сообщил Зеленский.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов сделал доклад по специальным действиям ГУР.

"Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больше результат. И это будет", – сообщил Зеленский.

Также он затронул доклад СБУ – руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Тот отчитался о противодействии российским ДРГ – убийцам, которые терроризируют наши приграничные районы. Также Малыш отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц.

"Был доклад внешней разведки – Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и существующих планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – отметил в своем обращении Владимир Зеленский в конце 740-го дня войны .

Ранее ТСН.ua сообщал об адуме РФ убить президента Украины Владимира Зеленского в самом начале войны. перед полномасштабным вторжением элитная группа спецназовцев из российского Главного разведывательного управления месяцами жила в Киеве, чтобы ликвидировать высшее руководство Украины. Уже известно большинство подробностей этой операции.

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