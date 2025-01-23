Зеленский объяснил, от чего зависит необходимое количество миротворцев

Зеленский отметил, что нельзя рассматривать эту инициативу как чисто европейскую инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимое количество миротворцев будет зависеть от численности украинской армии.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg.

"Я не сказал, кстати, что нам нужно 200 000 (миротворцев, - Ред.). Меня спросил журналист: 200 тысяч. Я сказал, это может быть больше, может быть меньше", — отметил президент.

Он подчеркнул, что для остановки российских сил необходима армия численностью в миллион человек. Если Европа и Америка заявят, что не могут поддерживать такое большое количество украинских военных, и придется сократить численность ВСУ, тогда их должны заменить другие военные силы.

"Если мы уменьшим ее (армию Украины - Ред.) на 200 тысяч, на 300, или на 500 тысяч, это будет означать, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы сократимся", — добавил Зеленский.

Он отметил, что миротворческий контингент может помочь, но нельзя рассматривать эту инициативу "как чисто европейскую инициативу без США".

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в Украине нужно будет разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

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