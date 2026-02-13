Зеленский объяснил, почему хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Эта встреча должна быть открыта и сосредоточена только на конкретных шагах по прекращению войны в Украине.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The Atlantic.

Он подчеркнул, что личный разговор необходим для решения вопросов украинских территорий, которые не поддаются урегулированию на других уровнях. Зеленский подчеркнул, что его интересуют только конкретные результаты.

Реклама

«Дело не в том, чтобы хотеть посмотреть ему в глаза. Меня не интересуют сентименты во время встречи с ним. У нас есть вопросы, связанные с украинской территорией, которые сегодня никто не может решить», — отметил президент.

По словам Зеленского, предыдущая политика разных государств позволила РФ оккупировать украинские земли и публично оправдывать свои действия. А сейчас Украина остается единственной силой, оказывающей физическое сопротивление агрессору.

«Мой разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны. Это означает, что наш разговор должен быть совершенно открыт, насколько это возможно. Это просто разговор о том, как завершить войну, чтобы она не началась снова», — резюмировал Зеленский.

Он также добавил, что прямой контакт необходим, поскольку Путин продолжает использовать оккупацию как инструмент навязывания собственного мнения международному сообществу.

Реклама

Напомним, ранее президент заявлял, что вопросы, связанные с территориальными уступками или статусом украинских земель могут решаться исключительно во время личной встречи президентов Украины и России. Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США, подчеркнув, что Украина не является препятствием для завершения войны.

Ранее Трамп призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.