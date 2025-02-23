Зеленский объяснил, почему не подписал первое соглашение о редкоземельных металлах

По его словам, соглашение должно быть частью более масштабного пакета гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на первый вариант соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, предложение не содержало никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, она фактически определяла это как способ погашения долга, а не равноправное партнерство, что стало ключевой причиной отказа.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

"Уже раскрыл некоторые детали, это было в том или ином контексте. Просто много разных вариантов этого соглашения. Если вы хотите, я могу вам рассказать весь этот путь, который мы сегодня проходим этим соглашением, а потом с этого начнем, а потом я закончу нашими партнерами из Канады, Дании, других стран", — заявил Зеленский.

По его словам, соглашение должно было быть частью более масштабного пакета гарантий безопасности для Украины:

"Прежде всего, что касается этого соглашения, как я всегда говорил, это началось с нашего плана победы, где мы считаем, что Россия захватывает наши территории, и мы должны все это защитить от оккупационных войск Российской Федерации. Также от их союзников", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина требовала гарантий безопасности:

"Украина говорит, окей, дайте нам гарантию безопасности. Это неотъемлемая часть диалога по этому соглашению, и мы готовы. А к чему вы готовы? А мы отвечаем: давайте говорить, вот вам доступ, давайте к минералам, давайте говорить о добыче, давайте говорить о нефти, давайте говорить о газе. Вы добываете, мы делимся, у вас есть приоритет, вы номер один. Но сделайте все, чтобы остановить врага и восстановить справедливость для нас".

Он также отметил, что Украина получила первый вариант соглашения, в котором не было никаких гарантий безопасности:

"Мы получаем первое соглашение, в котором не было гарантий безопасности. И здесь нет никакого скандала, просто он не отвечает запросу. То есть вопрос стоит так: давайте 50 на 50 все делить. Приблизительно так первое соглашение выглядело. Я сказал, что я не пойду на это, и не дам министрам подписать это".

Президент подчеркнул, что Украина не может просто делить ресурсы без понимания будущих последствий и без получения реальной помощи.

"Тогда стало понятно все месседжи к этому, которые шли в США, что мы говорим о долге. Что Украина должна признать таким образом долг. Потому что если фонд, а куда уходят деньги от добычи, а они идут в фонд, и если он, согласно второму варианту сделки, на 100% принадлежит США, это говорит о том, что это не миллиард".

Президент подчеркнул, что договоренности должны быть прозрачными и выгодными для Украины:

"Если эти деньги уходят в фонд, и ничего из-за границы не приходит в этот фонд, а все внутри страны, это значит, что мы отдаем долг".

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.