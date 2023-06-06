Зеленский объяснил, почему обменивать гражданских очень сложно и при каких условиях возможны обмен "всех на всех"

На сегодня, 6 июня, Украина вернула из вражеского плена около 2500 своих людей, из которых более 500 — гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько гражданских удалось вернуть из российского плена и почему это очень сложный процесс.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции 6 июня.

"Мы вернули 2500 человек. Из них – 372 или 374 ребенка и где-то около 150 гражданских. То есть из 2,5 тысяч, 550 человек – это дети и гражданские. Гражданских возвращать сложно, потому что в обмене меняешь военных на военных... У нас нет очень много гражданских (россиян – ред.), которых мы можем поменять на гражданских”, – объяснил Зеленский.

Президент напомнил, что в Украине работает координационный центр обмена, который занимается обменами военных. Там работают глава разведки Кирилл Буданов и руководитель ОП Андрей Ермак. В то же время уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец занимается преимущественно проблемами гражданских.

"И сейчас еще открылся центр по возвращению наших детишек. Там очень мощная программа, они вернули более 300 детей уже. Они все одна команда, но это разные треки", — добавил Зеленский.

Украинский лидер также рассказал, что Саудовская Аравия и Турция помогали Украине с обменом военных, и это были положительные моменты.

"Со стороны Турции, они знают вопросы крымских татар, я считаю, что это на них. Я с ними говорил еще до полномасштабного вторжения, это был первый мой визит в Турцию, познакомился с Эрдоганом, я тогда привез ему список всех крымских политзаключенных.. Затем я этот список обновлял. Он обещал мне помочь, будем смотреть на результат", — отметил президент.

Зеленский также рассказал, что Организация Объединенных Наций помогала Украине открыть зерновой коридор, однако реакция ООН на подрыв Каховской ГЭС разочаровала.

"С одной стороны они помогали зерновым коридором, а с другой – у нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН поздравляет с "днем русского языка". Я ничего не могу сказать после этого ООН. О чем мне сегодня с ними говорить?" – сказал президент.

Глава государства также обратился к представителю Ватикана и Китая с просьбой помочь вернуть украинских детей из РФ.

"Если у них есть какие-то отдельные мощные экономические отношения с РФ, или религиозные, или политические, такие люди могут влиять на возвращение детей и гражданских. Там, где нет чистого обмена 10 на 10, 100 на 100, всех на всех, как в военном формате", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что самая большая платформа для возвращения людей из российского плена – это формула мира.

"Я считаю, что там будет результат. Он может быть мощным, таким, как всех на всех, возвращение всех детей, всех гражданских или политзаключенных. Потому что формула мира сегодня – это площадка, которую мы готовим. Это все очень непросто, и там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество стран. Они будут разрабатывать пошаговое решение каждой проблемы. И потом все вместе будут давить на Россию. Кто чем сможет. Мы решим все вопросы, как только Россия будет слабее. Она становится слабее ежедневно мы это видим. Они не могут нас уже оккупировать", — подчеркнул президент.

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