Зеленский объяснил, почему Путин не хочет переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия одновременно готовится ко встрече с Украиной и делает все возможное, чтобы ее не допустить.

Такое мнение усилил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 29 августа.

«Я думаю, что происходит два параллельных процесса: они думают, как эта встреча возможна, но будут делать все, чтобы это не произошло», — прокомментировал Зеленский.

Также добавил, что сейчас партнеры, ЕС и США должны «выполнять свою роль, чтобы все пазлы сложились». Отмечает, что ультимативные заявления Кремля о «денацификации» преследуют две цели.

«Когда идут такие ультимативные заявления от Пескова, „мы хотим снова“ — это старая история денацификации. То есть в этом можно увидеть, первое — это похоже на отсрочку (ред.встречи), потому что те же условия. А второе, по моему мнению, подготовка их общества. Потому что у них радикализованное общество, не видя содержание встречи», — сказал Зеленский.

Напомним, в Кремле заговорили об условиях переговоров России с Украиной. Так, говорит Песков, диктатор-президент России считает, что «любая встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена».

Кроме этого, Владимир Зеленский заявил, что оккупационная российская армия концентрируется на Покровском направлении. На этом участке фронта сосредоточено около 100 тысяч солдат РФ. Впрочем, захватчикам непросто.

Также назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству. Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии. Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.