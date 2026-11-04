Зеленский объяснил, почему ремонты энергообъектов затягиваются, и назвал регионы с самой сложной ситуацией

Совещание у президента / © Владимир Зеленский

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В Украине возобновляемые работы на объектах энергетики после российских ударов продолжаются в круглосуточном режиме, однако их сроки существенно затягиваются.

Об этом по итогам проведения тематического селектора сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По словам главы государства, главной причиной задержек является высокая интенсивность вражеских атак.

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«К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонты продолжаются значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы и восстановление должно быть после каждого удара. Работаем с партнерами, чтобы оперативно пополнить наши резервы. Уже есть договоренности о новых пакетах энергетической поддержки», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Где ситуация самая сложная

Президент отметил, что критическое состояние со снабжением электроэнергией и водой сейчас наблюдается в столице, где жители и предприятия страдают от многочасовых отключений.

Крайне сложная обстановка также сохраняется в следующих областях:

Киевская, Житомирская, Черниговская;

Сумская, Полтавская, Харьковская;

Черкасская, Винницкая и Донецкая (где ситуация усложнена боевыми действиями).

Кроме того, в южных регионах Украины вынужденно применяют очереди и экстренные отключения.

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Ультиматум для энергокомпаний и усиление РЭБ

Зеленский подчеркнул, что государственные структуры, местные власти и все энергоснабжающие компании, независимо от формы собственности, должны работать максимально оперативно.

Совещание у президента / © Владимир Зеленский

В связи с этим президент поручил правительству и правоохранительным органам до конца дня представить четкий перечень мер по сотрудничеству с теми компаниями, которые отстают в графиках выполнения ремонтных работ.

Также во время селектора командование ВСУ отдельно доложило об организации работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите объектов инфраструктуры, по итогам чего были определены дальнейшие необходимые шаги.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил о том, что этой зимой украинцам придется быть готовыми к дежурству аварийных и плановых отключений электроэнергии. После атак РФ экстренные обесточения могут занять от 6 до 20 часов. Впрочем, в небольших населённых пунктах света может не быть несколько суток.

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