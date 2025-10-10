Зеленский объяснил, почему снизилась эффективность отражения атак РФ

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложных метеорологических условий эффективность отражения ночной российской атаки снизилась.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

«Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то снизили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект», — сказал Зеленский во время брифинга в пятницу.

Тем не менее, президент выразил уверенность, что Украина способна быстро восстанавливать поврежденное:

«Тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти возобновить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы более положительных решений по электричеству», — отметил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения ежегодно массированно обстреливают критические объекты инфраструктуры Украины. Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР по вопросам нацбезопасности Иван Ступак считает, что третья военная зима для украинцев будет сложнее предыдущей, хотя и отмечает, что это его субъективный прогноз.

Из-за атаки на Черкасскую область 10 октября в Каневе повреждены около семи многоэтажек, детсад, школа, объект критической инфраструктуры. Пока известно о 10 пострадавших.