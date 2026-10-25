Зеленский объяснил, почему Украина бьет по российским НПЗ, и предложил условия энергетического перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопросом справедливости в ответ на атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, нефть, дизель и топливо наносят России ощутимые потери. В то же время, российские удары лишают украинцев электроэнергии.

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей ТСН. Неделя Алли Мазур.

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«Они уничтожают твое электричество, тебе больно… Нам очень. А что им больно?.. Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него (президента РФ Путина — ред.) это очень больно. Он делает нам очень больно. И мы отвечаем. То есть, это вопрос о справедливости», — прокомментировал президент претензии Дональда Трампа к украинским ударам по российским НПЗ.

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Зеленский ответил на претензии Трампа по поводу ударов по НПЗ

По словам Зеленского, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не влияли на мировые цены на нефть. Так он ответил на вопрос о позиции Трампа, называющего эти атаки одним из главных факторов роста стоимости нефти в мире.

Президент подчеркнул, что Украина должна заставлять Россию уважать ее силу, даже если Москва публично этого не признает.

«Они должны уважать Украину, даже если они публично этого не говорят, они должны уважать нашу силу», — заявил Зеленский.

Он также пояснил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия приостановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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«Если вы хотите, чтобы мы не били по дизелю, нефтеприродной инфраструктуре в России, все очень просто. Они не бьют по нашему электричеству. И это справедливо, энергетическое перемирие. Вот так оно может работать», — сказал президент.

Какие альтернативы ударам по российской инфраструктуре предложил президент

По словам главы государства, он уже предлагал партнерам несколько вариантов действий, которые могли помочь Украине противодействовать российским атакам.

Первый вариант — энергетическое перемирие, при котором Россия прекращает удары по украинской электроэнергетике, а Украина — по российской нефтяной инфраструктуре.

Второй вариант, озвученный Зеленским, касается доступа к Starlink на территории России. Президент заявил, что Украина готова показать партнерам местонахождение российских пусковых установок баллистических ракет, чтобы использовать этот инструмент для противодействия ракетным угрозам.

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«Мы не просим нам открыть всюду. Мы показываем вам, где нам нужно. Мы хотим уничтожить или бороться за уменьшение этих баллистик России», — пояснил он.

Третий вариант — предоставление Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, если доступ к Starlink на территории РФ не будет открыт.

«Если вы нам не даете это, а так сказали, что Маск не хочет, то дайте нам то, что зависит уже не от Маска и не от Путина. Ракеты для Patriot. Справедливо? Я считаю, что справедливо», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина не получила ожидаемых уступок

Президент также подверг критике результаты обсуждения предложенных вариантов. По его словам, Украина не получила ожидаемых решений по дополнительным ракетам для Patriot и доступу к Starlink, а санкции против России, как он отметил, были ослаблены.

«В настоящий момент мы ничего не получили. То есть снялись санкции, ракетные Patriot, дополнительные никто ничего не дал. Starlink вместо того чтобы открыть дополнительно, сняли скорость с того, что у нас было. Поэтому и ответная реакция», — сказал глава государства.

Зеленский подытожил, что Украина продолжает бороться за собственное выживание.

«Боремся за свою жизнь», — подчеркнул президент.

Ранее президент Владимир Зеленский очертил позицию Украины по энергетическому перемирию и отношениям с США. Он объяснил, при каком условии Киев готов воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На днях во время общения с журналистами Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского в ответ на его упреки в возможной поддержке РФ и отмене санкций.

Тем временем в США усиливается критика политики президента Дональда Трампа по отношению к России и Украине.

Напомним, что после 4 ноября Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США, заявлял помощник Путина Юрий Ушаков.

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