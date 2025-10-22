- Дата публикации
Зеленский объяснил, почему Украина рассматривает шведские истребители Gripen среди приоритетов
Президент Владимир Зеленский раскрыл стратегический приоритет авиации Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители Gripen одной из трех лучших платформ для украинского воздушного флота, объясняя интерес к шведским самолетам их боевыми характеристиками и экономической целесообразностью.
Президент Зеленский сказал об этом во время совместного брифинга со шведским премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет опыт использования самолетов, отличных от советских образцов, включая F-16 (хотя речь идет не о последних модификациях, таких как блок 50+). Он выразил благодарность партнерам за оказанную поддержку.
«Если вы посмотрите стратегически на ваш воздушный флот, и мы понимаем, что есть лучшие три платформы. Это Gripen, F-16 и Rafale», — заявил Зеленский.
Президент не стал раскрывать все детали относительно текущих переговоров и потребностей, но отметил, что эти платформы являются приоритетом для украинской армии.
Вот почему мы выбрали их. Это вопрос средств, вопрос маневра, вопрос того, как это использовать. И тоже это вопрос нашей страны», — объяснил он выбор.
Зеленский подчеркнул, что при выборе вооружения учитывается специфика противника, с которым воюет Украина. По его мнению, Gripen является «одним из лучших в мире».
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь заявил, что подписанное письмо о намерениях открывает путь к мощному соглашению, которое позволит Киеву получить современную авиацию.
Отметим, что речь идет об истребителях четвертого поколения с половиной (4+). Ключевые преимущества самолета Gripen актуальны для Украины. В частности, это быстрое обслуживание. Самолет имеет высокую оперативную готовность и нуждается в минимальном количестве наземного персонала для повторного вооружения и дозаправки между вылетами.