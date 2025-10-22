Зеленский объяснил, почему Украина рассматривает шведские истребители Gripen среди приоритетов

Gripen выбран из-за маневренности, средств и специфики борьбы / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители Gripen одной из трех лучших платформ для украинского воздушного флота, объясняя интерес к шведским самолетам их боевыми характеристиками и экономической целесообразностью.

Президент Зеленский сказал об этом во время совместного брифинга со шведским премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет опыт использования самолетов, отличных от советских образцов, включая F-16 (хотя речь идет не о последних модификациях, таких как блок 50+). Он выразил благодарность партнерам за оказанную поддержку.

«Если вы посмотрите стратегически на ваш воздушный флот, и мы понимаем, что есть лучшие три платформы. Это Gripen, F-16 и Rafale», — заявил Зеленский.

Президент не стал раскрывать все детали относительно текущих переговоров и потребностей, но отметил, что эти платформы являются приоритетом для украинской армии.

Вот почему мы выбрали их. Это вопрос средств, вопрос маневра, вопрос того, как это использовать. И тоже это вопрос нашей страны», — объяснил он выбор.

Зеленский подчеркнул, что при выборе вооружения учитывается специфика противника, с которым воюет Украина. По его мнению, Gripen является «одним из лучших в мире».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь заявил, что подписанное письмо о намерениях открывает путь к мощному соглашению, которое позволит Киеву получить современную авиацию.

Отметим, что речь идет об истребителях четвертого поколения с половиной (4+). Ключевые преимущества самолета Gripen актуальны для Украины. В частности, это быстрое обслуживание. Самолет имеет высокую оперативную готовность и нуждается в минимальном количестве наземного персонала для повторного вооружения и дозаправки между вылетами.