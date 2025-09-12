Зеленский объяснил, почему уступки лишь приближают новое вторжение РФ

Владимир Зеленский / © ТСН

Украина не отдаст России свои территории ради завершения войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES)

По словам Зеленского, такой шаг не приведет к миру, а лишь создаст временную паузу, после которой последует новое вторжение. Он привел примеры Грузии (2008) и Крыма и Донбасса (2014), где территориальные уступки не остановили агрессию.

«Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно не временное спокойствие, а настоящая, долговременная безопасность.

Напомним, по мнению Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины только тогда, когда поймет, что его ресурсы исчерпаны. Он отметил, что остановить российскую военную машину невозможно «обменами территориями» или попытками возобновить торговлю. Она остановится только тогда, когда у нее закончится горючее.

А по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, страх перед Россией у стран НАТО намного сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения.