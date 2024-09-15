Зеленский объяснил потребность в дальнобойном оружии новой тактикой россиян

Российская Федерация переместила боевые самолеты, которыми бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, на недостижимое для обычного оружия расстояние. Именно поэтому Украине нужно разрешение на применение западных дальнобойных ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN.

При этом он подчеркнул, что украинскую энергетическую инфраструктуру россияне уничтожили на 80% именно управляемыми бомбами.

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“У нас были встречи с официальными лицами, и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь РФ перемещает самолеты с расстояния 100–150 км на 300–500 км. И теперь нам нужно еще больше разрешений. Их до сих пор нет”, — сказал Зеленский.

Напомним, во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми президент Владимир Зеленский отметил важность для Украины как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами.

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