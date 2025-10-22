Зеленский объяснил, при каком условии готов к переговорам с РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина готова к дипломатии и прекращению огня, но только при сохранении своей территориальной целостности, а не из-за уступок агрессору.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в рамках визита в эту страну.

По словам Зеленского, мало того чтобы закончить агрессию России и остановить Путина. Надо сделать невозможным «в любом случае и в любом формате» повторение агрессии России. Именно для этого глава государства подчеркнул важность гарантий безопасности.

Реклама

«Мы говорили об этом два часа с президентом США по тем или иным шагам. Украина готова к переходу в дипломатию. Мы поддерживаем вопрос о прекращении огня. Мы готовы к дипломатии, но не при условии, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю… Вопрос, безусловно, о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности», — сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина готова к дипломатии, но не видит этой готовности у России. По мнению Зеленского, Кремль просто имитирует, что хочет окончания войны, чтобы затянуть время.

«И все те дипломатические потуги, которые она (Россия — Ред.) демонстрирует своими звонками или месседжами, для того чтобы отложить сильные решения Америки и Европы, как введение санкций, или передачи или продажа „Томагавков“ Украине. Таким образом, они просто откладывают безусловные решения, которые являются элементами давления на России. Когда Россия будет готова к дипломатии, мы это увидим», — отметил президент.

Напомним, что по информации The Financial Times, Трамп с бранью требовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением».

Реклама

Публично президент США призвал Украину и РФ «остановиться» на линии столкновения и заключить перемирие.

В ответ глава МИД страны-агрессорки Лавров цинично заявил, что «немедленное прекращение огня в Украине означало, что большая часть страны остается во власти „нацистов“». Таким образом, РФ отвергла предложение о заморозке войны на линии фронта.