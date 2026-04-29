Последствия ударов БПЛА по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый этап применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Он подчеркнул, что дистанция сейчас — 1500 километров, и она будет увеличиваться.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Благодарен парням из СБУ за меткость», — отметил президент.

По его словам, сейчас расстояние по прямой составляет более 1500 км.

«Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта», — отметил украинский лидер.

Он добавляет, что результаты очевидны для всех.

«То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве. Слава Украине!» — резюмировал глава государства.

Как мы писали, ряд регионов РФ утром 29 апреля накрыла мощная «бавовна». Предварительно, в Орске Оренбургской области атакован НПЗ. А в Перми после налета БпЛА, предварительно, горит «Транснефть».

Ранее стало известно, что после атаки беспилотников в Туапсе продолжает гореть НПЗ. Действует режим чрезвычайной ситуации. Разлив нефти удалось локализовать, однако ликвидация последствий продолжается, а сам НПЗ продолжал гореть. Более 30 улиц остались без воды, несколько из них эвакуированы, также сохраняется угроза загрязнения Черного моря.

