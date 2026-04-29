- Украина
Зеленский объявил о новом этапе ударов по России: расстояние по прямой — более 1500 км
Зеленский высоко оценил эффективность украинских ударов по военным объектам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый этап применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Он подчеркнул, что дистанция сейчас — 1500 километров, и она будет увеличиваться.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Благодарен парням из СБУ за меткость», — отметил президент.
По его словам, сейчас расстояние по прямой составляет более 1500 км.
«Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта», — отметил украинский лидер.
Он добавляет, что результаты очевидны для всех.
«То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве. Слава Украине!» — резюмировал глава государства.
Удары по России — последние новости
Как мы писали, ряд регионов РФ утром 29 апреля накрыла мощная «бавовна». Предварительно, в Орске Оренбургской области атакован НПЗ. А в Перми после налета БпЛА, предварительно, горит «Транснефть».
Ранее стало известно, что после атаки беспилотников в Туапсе продолжает гореть НПЗ. Действует режим чрезвычайной ситуации. Разлив нефти удалось локализовать, однако ликвидация последствий продолжается, а сам НПЗ продолжал гореть. Более 30 улиц остались без воды, несколько из них эвакуированы, также сохраняется угроза загрязнения Черного моря.