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- Украина
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Зеленский объявил о новом пакете помощи от Германии: что получит Украина
Зеленский анонсировал новый пакет помощи Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом комплексном пакете поддержки от Германии. Его сумма составила более 1,3 млрд. евро.
Об этом Зеленский сообщил во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве, передает ТСН.ua.
По словам украинского лидера, помощь будет включать вооружение, а также поддержку украинской энергетики в преддверии зимы. Отдельно предусмотрены средства производства новых перехватчиков для борьбы с реактивными ударными беспилотниками.
«Есть новый комплексный пакет поддержки для Украины, более миллиарда трехсот миллионов евро. Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка нашей энергетики, это очень важно», — сказал он.
Кроме того, Украина и Германия подписали 15 соглашений и документов. Они касаются сотрудничества в области безопасности, производства вооружения, закупок, заказов для немецкой промышленности и совместных проектов в Украине.
Зеленский сообщил, что общая стоимость договоренностей превышает 8,5 млрд. евро. Также стороны заключили отдельную договоренность, которая должна расширить возможности совместного противодействия беспилотникам.
Как уже отмечалось ранее, Зеленский и Мерц посетили место российского удара по Национальной академии наук в Киеве. Во время визита раздалась воздушная тревога, но его не остановили. Зеленский подчеркнул, что в столице угроза постоянна.