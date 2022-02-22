Зеленский объявил о призыве резервистов: кого будут забирать в армию

Зеленский объявил о призыве резервистов: кого будут забирать в армию

По словам президента, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в "особый период".

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 22 февраля.

Он объяснил это решение необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

"Мною, как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период. Отмечаю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", — отметил президент.

Зеленский убежден, что нужно "повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке".

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.

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