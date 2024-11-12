Зеленский объявил о разблокировании переводов в армии: когда и как это начнет работать

Правительство ввело прозрачный механизм перевода военнослужащих между частями ВСУ по их инициативе. Система начнет работать через приложение "Армия+" уже с 15 ноября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Перевод воинов в армии должен быть разблокирован. Как только правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины", — сообщил глава государства.

По его словам, новый механизм разрабатывался в сотрудничестве гражданского общества, Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины согласно договоренностям, достигнутым на октябрьской встрече с общественностью.

Процедура предусматривает представление рапорта через приложение "Армия+". На проверку документа отводится 72 часа, после чего военнослужащий получит уведомление о результате. При отказе должны быть указаны четкие причины.

"Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября", — подчеркнул Зеленский.

Президент назвал это важным примером конструктивного сотрудничества между военным руководством, Минобороны и общественными организациями.

Ранее сообщалось, что врачей госпитального звена будут отправлять на фронт во временные командировки, чтобы усилить работу стабилизационных пунктов медицинской службы.

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