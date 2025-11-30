Зеленский объявил о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"

Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина синхронизировала санкции с США и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл». Санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина также вводит санкции против российских убийц, атакующих украинцев дронами. Президент назвал это «системным уничтожением».

Реклама

«Будем делать эти наши санкции фактически общими с партнерами, чтобы мир оказывал давление на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть», — говорится в сообщении.

Зеленский определил и ключевые приоритеты санкционной политики до конца года:

дальнейшая синхронизация санкций с партнерами;

подготовка 20-го санкционного пакета ЕС;

усиление ограничений против теневого флота;

русского военного производства, коллаборантов и пропагандистов.

Вскоре станет известно о новых санкционных шагах.

Ранее Зеленский анонсировал новые санкции.

Реклама

«Наши санкции, которые мы будем делать фактически совместно с нашими партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать», — отметил он.