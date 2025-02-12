Зеленский объявил о важном решении СНБО по санкциям: детали

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введет санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 12 февраля.

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", — заявил Зеленский.

Известно, что решение СНБО будет опубликовано завтра, 13 февраля.

Впоследствии пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", нардеп Петр Порошенко заявил, что санкции касаются именно его. Он назвал такие действия "провокацией", а решение СНБО "антиконституционным".

"Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями", — сказал Порошенко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о введении очередных санкций против ряда физических лиц и компаний, осуществляющих незаконную деятельность на временно захваченных территориях Украины.

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