Зеленский оценил инициативу с контрактами для 18-24-летних

В США, где военные служат по контрактам, нас очень хорошо понимают.

У Украины появились контракты для 18-24-летних. Это очень правильный шаг со стороны Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это не "бусификация". Очень серьезная история, когда предлагают контракт молодым людям. Если они сами хотят — они приходят. Это очень понятно американским партнерам, потому что у них вся армия контрактная", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, Зеленский добавил: так, как мы, эту войну никто не понимает.

Ранее Зеленский заявил, что Украина открыта для переговоров по завершению войны, однако важно обеспечить справедливый и длительный мир.

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