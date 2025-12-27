- Дата публикации
Зеленский очертил "красные линии" Украины на переговорах
«Красными линиями» для Украины является юридическое признание оккупации территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией
Украина не согласится на решения, предусматривающие юридическое признание российской оккупации территорий или контроля над Запорожской АЭС. В то же время Киев работает над тем, чтобы уменьшить количество спорных моментов на пути к возможному рамочному договору.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский подчеркнул: Украина имеет четкие «красные линии», которые не подлежат пересмотру. Речь идет прежде всего о территории и Запорожской атомной электростанции
«Все эти вопросы — они очень чувствительные это и территории и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях. Я просто не хочу сейчас идти в детали этих вопросов, которые мы с вами много раз уже проговаривали», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что любые чувствительные вопросы могут приниматься только после широких консультаций с обществом — через обсуждение, референдум или изменения в законодательство. Он подчеркнул, что украинцы должны быть привлечены к принятию решений, касающихся будущего страны.
По словам Зеленского, решающим фактором остаются гарантии безопасности. Президент отдельно отметил, что массированная российская атака накануне — очередной сигнал того, что РФ не готова завершать войну.
Напомним, президент ранее подчеркнул, что в вопросе проведения выборов президента или референдума в Украине относительно чувствительных вопросов мирного плана принципиальным является вопрос безопасности.