Зеленский очертил "красные линии" Украины на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Украина не согласится на решения, предусматривающие юридическое признание российской оккупации территорий или контроля над Запорожской АЭС. В то же время Киев работает над тем, чтобы уменьшить количество спорных моментов на пути к возможному рамочному договору.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский подчеркнул: Украина имеет четкие «красные линии», которые не подлежат пересмотру. Речь идет прежде всего о территории и Запорожской атомной электростанции

«Все эти вопросы — они очень чувствительные это и территории и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях. Я просто не хочу сейчас идти в детали этих вопросов, которые мы с вами много раз уже проговаривали», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что любые чувствительные вопросы могут приниматься только после широких консультаций с обществом — через обсуждение, референдум или изменения в законодательство. Он подчеркнул, что украинцы должны быть привлечены к принятию решений, касающихся будущего страны.

По словам Зеленского, решающим фактором остаются гарантии безопасности. Президент отдельно отметил, что массированная российская атака накануне — очередной сигнал того, что РФ не готова завершать войну.

Напомним, президент ранее подчеркнул, что в вопросе проведения выборов президента или референдума в Украине относительно чувствительных вопросов мирного плана принципиальным является вопрос безопасности.