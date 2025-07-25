Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней - с 7 августа по 5 ноября.

Об этом стало известно с сайта парламента.

Это уже 16 решений по продлению действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ — 24 февраля 2022-го. Законопроект вступит в силу «со дня его опубликования».

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Закон Украины.

Заметим, что десять дней назад, 15 июля, Верховная Рада приняла проекты законов № 13471 и 13472 о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней.

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в случае вооруженной агрессии против государства или угрозы нападения. Его введение предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, расширение военнослужащих, мобилизацию, изменение порядка работы СМИ, а также запрет выборов, митингов и других массовых мероприятий. Основная цель – обеспечение обороны и безопасности страны.

Напомним, мужчины и женщины старше 60 лет смогут служить в ВСУ по контракту. Верховная Рада приняла соответствующий закон №4467-IX. Отмечается, что для заключения контракта такое лицо должно быть признано ВЛК пригодным к военной службе и получить письмо-согласие от командира воинской части, с которой будет заключаться контракт.

Дата публикации 13:11, 30.06.25 Количество просмотров 22 Повестки приходят погибшим воинам! Семьи погибших возмущены и бьют тревогу