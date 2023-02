Зеленский официально представил нового главу МВД Игоря Клименко: видео

Министром внутренних дел Украины назначен Игорь Клименко. Он знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД продолжили эффективно работать и бороться за наше государство победу. Среди главных задач Игоря Владимировича – доверие и уважение. Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели стать полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками. Чтобы наши граждане уважали Министерство внутренних дел. И чтобы формирующаяся «Гвардия наступления» стала прочным элементом наших сил обороны и безопасности. ____ Ihor Klymenko был призван Minister of Internal Affairs of Ukraine. Он знает, как и что необходимо сделать, чтобы дать, что государственная полиция, государственная охрана, государственная мераприятия службы, государственная охрана охраны службы, привлечение службы и внешнее место для министра внутренних дел занимается работой ефективно і боротьба для нашої країни. Виктория. Главными способами Ihor Volodymyrovych являются trust and respect. Так что украинские дети trust украинский policies officers and want to become police officers, национальные guards, recuers, и border guards themselves. Так что наши граждане чувствуют Ministery of Internal Affairs. And so that the Offensive Guard, which currently being formed, becomes a strong element of our Defense and Security Forces.