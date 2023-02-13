Зеленский официально представил нового главу МВД Игоря Клименко: видео

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу МВД Игоря Клименко.

"Министром внутренних дел Украины назначен Игорь Клименко. Он знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД продолжили эффективно работать и бороться для нашего государства победу", — заявил президент.

Среди главных задач Игоря Владимировича – доверие и уважение, отметил Владимир Зеленский.

"Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели становиться полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками. Чтобы наши граждане уважали Министерство внутренних дел. И чтобы формирующаяся "Гвардия наступления" стала прочным элементом наших сил обороны и безопасности", — резюмировал президент.

Министром внутренних дел Украины назначен Игорь Клименко. Он знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и весь коллектив МВД продолжили эффективно работать и бороться за наше государство победу. Среди главных задач Игоря Владимировича – доверие и уважение. Чтобы наши дети доверяли украинским полицейским и сами хотели стать полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками. Чтобы наши граждане уважали Министерство внутренних дел. И чтобы формирующаяся «Гвардия наступления» стала прочным элементом наших сил обороны и безопасности. ____ Ihor Klymenko был призван Minister of Internal Affairs of Ukraine. Он знает, как и что необходимо сделать, чтобы дать, что государственная полиция, государственная охрана, государственная мераприятия службы, государственная охрана охраны службы, привлечение службы и внешнее место для министра внутренних дел занимается работой ефективно і боротьба для нашої країни. Виктория. Главными способами Ihor Volodymyrovych являются trust and respect. Так что украинские дети trust украинский policies officers and want to become police officers, национальные guards, recuers, и border guards themselves. Так что наши граждане чувствуют Ministery of Internal Affairs. And so that the Offensive Guard, which currently being formed, becomes a strong element of our Defense and Security Forces. Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 13 февраля 2023 г.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада назначила экс-главу Нацполиции Игоря Клименко новым министром внутренних дел.

Что известно о Клименко

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в городе Киеве. В 1994 окончил Харьковский военный университет, а в 2014 — магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Нынешний руководитель МВД с 1994 по 1997 год проходил службу в должности начальника расчета ракетной бригады (в/ч А1667), а затем — в органах внутренних дел. В частности, там он работал психологом.

С октября 2017 года занимал должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины — руководителя Департамента кадрового обеспечения, а с марта 2018-го стал заместителем Председателя Национальной полиции Украины. В сентябре 2019 года Клименко возглавил Нацполицию.

Он помнил всех своих студентов по имени: воспоминания Дмитрия Зелинского о Денисе Монастырском

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