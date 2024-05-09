Зеленский официально уволил Залужного с военной службы: указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

Президент Зеленский официально уволил генерала Валерия Залужного со службы в ВСУ.

Об этом говорится в Указе № 309/2024, обнародованном Офисом президента.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в нем.

Указ президента/Скриншот

Напомним, президент Зеленский отправил генерала Валерия Залужного в отставку с поста Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. В должности Главнокомандующего ВСУ его сменил генерал-полковник Александр Сырский.

8 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

Читайте также: