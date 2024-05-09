Зеленский официально уволил Залужного с военной службы: указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.
Президент Зеленский официально уволил генерала Валерия Залужного со службы в ВСУ.
Об этом говорится в Указе № 309/2024, обнародованном Офисом президента.
"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в нем.
Напомним, президент Зеленский отправил генерала Валерия Залужного в отставку с поста Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. В должности Главнокомандующего ВСУ его сменил генерал-полковник Александр Сырский.
8 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.
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