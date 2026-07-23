Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой по отношению к Михаилу Федорову: либо он вернет его, но это покажет его слабость, либо протесты в военное время продолжатся.

Об этом сообщил один из высокопоставленных источников в армии для The Guardian.

Зеленский не успокоил украинский народ

В издании отметили, что Зеленский подчинился требованиям протестующих, уволив главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначив новым главкомом Михаила Драпатого. Однако попытки главы государства успокоить народ, предложив Федорову новую должность, похоже, не увенчались успехом.

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По данным украинских и иностранных СМИ, Федоров отказался от должности вице-премьер-министра по вопросам технологического развития. Он хочет восстановить себя в должности министра обороны. По мнению Федорова, это единственный способ реализовать свой амбициозный план модернизации и реформирования армии.

Пока эта должность не является вакантной. Зеленский назначил исполняющим обязанности министра Евгения Хмару.

Политический кризис в Украине будет продолжаться

Зеленский выполнил не все требования протестующих, поэтому они пообещали возобновить акции протеста в пятницу вечером у президентского офиса на площади Ивана Франко в Киеве. Это свидетельствует, что политический кризис в Украине, вероятно, продлится вторую неделю.

«Не следует забывать о втором требовании протеста — вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Мы должны сделать все возможное, чтобы правительство услышало и удовлетворило все запросы общества», — написал ветеран Козятинский в соцсетях.

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Зеленский столкнулся с дилеммой по Федорову

Собеседник рассказал, что Зеленский оказался в «тупике» относительно Федорова.

«Если он отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и проявит его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся», — сообщил высокопоставленный источник в ВСУ.

Протесты в поддержку Федорова — последние новости

Напомним, что в Украине неделю продолжаются протесты по всей Украине. Активисты требуют вернуть бывшего министра обороны Федорова в оборонное ведомство. В среду, 22 июля, в Киеве и ряде городов проходили акции.

Накануне, 21 июля, Зеленский сообщил, что провел еще одну встречу с Федоровым. Позже глава государства рассказал, что он предложил ему достойную должность.

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