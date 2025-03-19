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Зеленский окончательно ответил, может ли Украина признать оккупированные территории российскими

Зеленский окончательно ответил, может ли Украина признать оккупированные территории российскими

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Президент называет вопрос территорий "чувствительным".

Киев не признает оккупированные украинские территории российскими, к чему стремится Кремль. Это "красная линия", которую Украина не перейдет.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Для нас "красной линией" является признание временно оккупированных украинских территорий российскими. Мы на это не пойдем", — подчеркнул президент.

По словам главы государства, вопрос территорий будет одним из чувствительных и сложных в будущих переговорах.

"Любые переговоры — это очень хрупкая возможность закончить войну. Особенно, если речь идет о русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, то, наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов в будущих переговорах", — высказался Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал срок, когда может закончиться война. По его словам, важными в этом вопросе являются гарантии безопасности для нашей страны.

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